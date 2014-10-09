Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО. Иллюстративное фото с сайта sovetclub.ru Иллюстративное фото с сайта sovetclub.ru В Таскалинском районе в ходе проверки было установлено, что гражданка ХИЛО 1987 года рождения оставила на попечение бабушки свою несовершеннолетнюю дочь 2009 года рождения, страдающую тяжелым заболеванием «Легкая умственная отсталость, общее недоразвитие речи». Мать ребенка выехала за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительство в Российскую Федерацию, а это препятствовало выезду ребенка для лечения за рубеж. - В связи с этим прокуратурой района в интересах девочки в ювенальный суд направлено заявление об ограничении в родительских правах ХИЛО, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. 15 сентября 2014 года специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних ЗКО заявление прокурора об ограничении в родительских правах ХИЛО, неисполнявшей обязанности по воспитанию своего ребенка, удовлетворено.