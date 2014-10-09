Факты незаконной выдачи комиссией  медицинских справок выявила прокуратура Уральска во время проверки деятельности Центра психического здоровья, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Прокуратурой города Уральск проведена проверка соблюдения законности при оказании медицинских услуг в деятельности ГККП «Областной центр психического здоровья», в ходе которой выявлены многочисленные нарушения законодательства о здравоохранении, сообщает пресс-служба прокуратуры ЗКО. Так, прокуроры вскрыли 10 фактов незаконной выдачи комиссией медицинских справок. К примеру, мужчине, состоящему на учете с диагнозом «Острое полиморфное психотическое расстройство», выдана медицинская справка №083 о том, что он на учете не состоит, на основании которой им получено водительское удостоверение. Однако, как прокомментировала и.о. директора ГКП "Областной центр психического здоровья" Лариса ДОГОРОВА, справки для водительского удостоверения выдавал не Центр, а другие коммерческие организации. - По идее люди к нам должны обращаться за справкой о состоянии психического здоровья, что они не состоят у нас на учете, - добавила Догорова, - однако лица, о которых идет речь в данных прокуратуры, к нам не обращались, и получили "водительские  справки" в других организациях без нашего участия, для того чтобы получить водительские удостоверения. Прокуроры к нам обращались за тем, чтобы мы проверили людей по списку на предмет, состоят они у нас на учете или нет. И там как раз выяснилось, что десять наших пациентов получили водительские удостоверения. Установлены факты не проведения обследования пациентов узкими специалистами, применения препаратов без согласия самих пациентов, необоснованного нахождения больных в ОЦПЗ и  незаконного снятия с учета лиц, находящихся на диспансерном учете, а также иные нарушения законодательства о здравоохранении. По результатам проверки за допущенные нарушения 24 должностных лица ОЦПЗ наказаны в дисциплинарном порядке. За нарушения норм законодательства  о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности и охраны труда к административной ответственности привлечено 3 лица.