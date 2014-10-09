Один из пассажиров «Боинга», разбившегося в июле на востоке Украины, был найден с кислородной маской. Об этом заявил в интервью изданию de Volkskrant глава МИД Нидерландов Франс Тиммерманс, сообщает Lenta.ru. Фото с сайта www.salzburg.com Фото с сайта www.salzburg.com Наличие кислородной маски, заметил министр, означает то, что у пассажира было время надеть ее на лицо. «Мы не можем исключать такую ​​возможность», — сказал Тиммерманс. Как отмечает издание, ранее эксперты выражали уверенность, что все находившиеся на борту «Боинга» мгновенно потеряли сознание и погибли в результате разгерметизации лайнера. Пассажирский «Боинг-777»компании «Малайзийские авиалинии», совершавший рейс по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту самолета 298 человек погибли. Подавляющее большинство пассажиров — 193 человека — были подданными Нидерландов. По одной из версий, лайнер был сбит ракетой. Официальный Киев и страны Запада возлагают ответственность за произошедшее на ополченцев, те свою причастность к катастрофе отрицают и обвиняют в падении самолета силовиков. Расследованием причин авиакатастрофы занимаются Нидерланды, а расшифровка черных ящиков проводится на территории Великобритании.