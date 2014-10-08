Завтра, 9 октября, в Уральске состоится международный бизнес-форум и выставка "WestKazInvest 2014". Открытие, в котором примет участие аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ, начнется в 10 часов в ЗКАТУ им. Жангир хана. В бизнес-форуме примут участие зампред правительства Саратовской области РФ Павел БОЛЬШЕДАНОВ, замминистра промышленности и торговли республики Татарстан Ильдар МИНГАЛЕЕВ, генеральный директор компании "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" Б.В. Дамиано РАТТИ, замакима Актюбинской области Гали ИСКАЛИЕВ, региональный директор по РФ и странам СНГ компании "General Electric Oil & Gas" Мариани АЛЕССИО, начальник управления прямых иностранных инвестиций Комитета по инвестициям министерства по инвестициям и развитию РК Мухамед КАБУЛЬДИНОВ. В 11 часов начнутся секционные работы по 5 темам - "Развитие туризма", "Развитие инноваций", "Мини - Экспо", "Машиностроение в нефтегазовом кластере" и "Наука - Бизнес - Власть". К слову, на форуме выступит и альпинист, капитан сборной альпинистов РК Максут ЖУМАЕВ. Во второй половине дня в 15 часов в Ледовом дворце откроется выставка "WestKazInvest 2014".