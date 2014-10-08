Жители села Дамба в Атырауской области считают, что причиной серии самоубийств, произошедших с начала года, стала "нечистая сила", сообщает "Ак Жайык". Иллюстративное фото с сайта www.liter.kz Иллюстративное фото с сайта www.liter.kz С начала 2014 года в селе с собой покончили 4 человека. Два последних случая произошли совсем недавно - две женщины наложили на себя руки, еще две потеряли рассудок. Местные жители винят в этих событиях "нечистую силу" и боятся вечером выходить на улицу, не пускают играть детей, сообщает "Ак Жайык". Опасения сельчан разделяет и аким Дамбинского сельского округа Узакбай Байзуллин. "Чтобы предотвратить все это, мы пригласили в село служителей центральной мечети. Приехали несколько человек во главе с главным имамом области, прояснили ситуацию. Теперь собираемся всем аулом дать садака (жертвоприношение)", - рассказал он. В селе, где по словам жителей, водится "нечистая сила", побывал главный имам областной мечети Батыржан Мансуров. "Мы слышали, что в селе Дамба люди стали накладывать на себя руки, были случаи умопомешательства. Поэтому я как главный имам области вместе с имамами всех мечетей поехал туда. Собрали людей, объяснили ситуацию... Обычно бесы водятся в плохих и грязных местах. Поэтому все должны соблюдать чистоту и в доме, и на улице", - пояснил имам.