Казахстанские эксперты по-разному отнеслись к необходимости проведения Олимпиады-2022 в южной столице Казахстана, сообщает ИА Новости-Казахстан.
"В последнее время развитые страны все чаще отказываются от проведения таких крупных мероприятий. Правильное отношение к государственному бюджету, правильное отношение к народу в этих странах превалирует, поэтому представительные органы отказались, где-то народ проголосовал, где-то депутаты. Мы подняли вопрос о том, чтобы не проводить олимпиаду. В следующем году будем готовить петицию, чтобы не проводить Олимпиаду в Казахстане", - сказал политический обозреватель Галым Байтук.
Он также добавил, что на сегодня в стране без олимпийских игр достаточно мероприятий, которые повышают имидж страны, поэтому необходимости проводить такое событие нет.
"Я как патриот Казахстана поддерживаю политику страны и дружбу с Китаем. В связи с этим поддерживаю кандидатуру Пекина на проведения олимпиады. Все говорят, что это имиджевое мероприятие по продвижению страны. Бизнесмены мировые, которые хотят инвестировать в нашу страну, они уже прекрасно все знают. Какой еще имидж мы хотим продвигать?", - добавил Байтук.
Блогер также прокомментировал финансовый вопрос крупного спортивного мероприятия. Так, по его мнению, после проведения Азиады затраты страны на мероприятия превысили прибыль, соответственно нет необходимости проводить очередную "показуху".
"Говорят, у нас есть сооружения, но вопрос в другом. Имеют ли они спрос, приносят ли доход? Бобслейной трассы у нас нет. Осталось ее построить, керлинговый стадион и так далее. Это огромные деньги. Вы прекрасно знаете, как мы провели Азиаду. Заработали 5 миллиардов тенге, а при этом потратили почти 1,5 миллиарда долларов. … Почему мы работаем на показуху? Тем более есть коррупция, которая не изжита. Если проводить олимпиаду, уверен, что 50% не дойдут", - отметил политический обозреватель.
В свою очередь политолог Эдуард Полетаев сказал, что выбор Международного олимпийского комитета в пользу Казахстана будет смелым и перспективным решением.
"Мы можем вспомнить конкурента Алматы - Пекин, который олимпиаду принимал в 2008 году. Хотя Китай уже продемонстрировал свои организационные возможности, думаю, в этом смысле Казахстан будет достаточно смелым и перспективным решением. Учитывая, что в 2017 году у нас универсиада пройдет, а, следовательно, почти все объекты будут готовы, это будет являться плюсом", - считает политолог.
Другой важный момент, по его словам, в том, что охват зимних ОИ в количественном отношении по числу стран и спортсменов гораздо меньше. По его мнению, шансы на победу у Алматы растут.
"Анализ предыдущих олимпиад показывает, что МОК предпочитает выбирать страны надежные, проверенные и экономически развитые. Казахстан в этом списке новое государство, но в решениях МОКа есть и противоположная тенденция: для расширения олимпийского движения привлекать новое государство, поскольку для них это высокое доверие, и они будут стараться все делать на максимально высоком уровне", - отметил Полетаев.
"Многие города берут самоотвод из-за опасения того, что затраты будут излишне велики. Надо учитывать много вещей. За счет спонсоров, за счет национальных компаний поддерживаются очень много проектов в спортивном плане, которые могут заявить о себе на международной арене. В этом плане я не вижу сложностей", - сказал Полетаев.
Он добавил, что в этом вопросе видит сложности только в мнении скептиков, которые "любят говорить о том, что зачем нам такие расходы".
"Но нам необходимо себя позиционировать. Если мы будем всегда притворяться и жадничать, говорить, что мы не потянем, то нас такими и будут воспринимать. С этой точки зрения, считаю, амбиции для проведения ОИ-2022 года вполне здоровые и адекватные. Я поддерживаю в этом смысле", - заключил Полетаев.
Ранее сообщалось, что правительство Норвегии отказало заявочному комитету Осло-2022 в поддержке олимпийского проекта. Именно значительные бюджетные расходы, связанные с проведением Игр, стали причиной отказа. Ранее аналогичные решения приняли в Барселоне, Давосе, Львове, Мюнхене и Стокгольме, которые являлись претендентами на проведение ОИ-2022.
На данный момент осталось только два претендента - Алматы и Пекин. Организатор будет определен 31 июля 2015 года на 127-й сессии МОК, которая пройдет в столице Малайзии Куала-Лумпуре.
