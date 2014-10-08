Международный турнир по каратэ-до WKF проходил в Минске с 3 по 5 октября 2014 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта ЗКО. karate- В соревнованиях принимали участие спортсмены из 20 стран мира, среди которых каратисты из Латвии, Польши, Украины, Беларуси, ОАЭ, Узбекистана, Литвы, Румынии, России и Казахстана, - рассказали в пресс-службе. - Нашу страну представляли два спортсмена из Уральска - Дархан ТИРАЛИЕВ и Бекарыс ЕЛЕМЕСОВ. Оба спортсмена показали отличные результаты. Так, Дархан ТИРАЛИЕВ, выступающий в весовой категории до 52 килограммов, выиграл все пять поединков и стал чемпионом турнира. Напомним, что Дархан в этом году выиграл чемпионат Казахстана, чемпионат Центральной Азии, а также стал победителем международного турнира OPEN GEORGIA. Кроме того, Дархан является чемпионом мира по каратэ-до среди детей (2011 год, Италия). Бекарыс ЕЛЕМЕСОВ выступал в весовой категории 42 килограмма и выиграл «бронзу». В борьбе за выход в финал Бекарыс уступил спортсмену из Латвии, а в борьбе за третье место  выиграл у россиянина. Тренером ребят является Ринат МЕРГАЛИЕВ. Сейчас каратисты готовятся к первенству РК, которое пройдет в Темиртау. ЗКО представят около 15 спортсменов. Также уральские спортсмены выступят на международном турнире Dubai Karate Open. karate2