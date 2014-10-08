7 октября в Уральском городком суде под председательством судьи Ибрагима НИЯЗГАЛИЕВА продолжилось рассмотрение дела в отношении директора ТОО "СГ Инвест Строй" Светланы ПАВЛОВОЙ. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере.
По версии следствия, Светлана ПАВЛОВА, являясь директором ТОО "СГ Инвест Строй", совершила попытку мошенничества на 125 миллионов тенге. Точнее, предприятие закупило сжиженный газ по фиксированной цене, и должно было поставить его на внутреннем рынке по льготной цене для населения. Однако вместо этого реализовала нефтяной сжиженный газ на экспорт по рыночной цене.
Также в 2012 и 2013 годах в целях хищения бюджетных средств ТОО «СГ Инвест Строй» обратилось в налоговые органы с заявлением о возврате налога на добавленную стоимость, облагаемую по нулевой ставке по незаконным экспортным операциям в сумме 18 922 637 и 88 296 271 тенге. Однако руководство ТОО «СГ Инвест Строй» по независящим от них обстоятельствам не смогло довести свой преступный умысел до конца, так как по результатам налоговой проверки им в возврате НДС было отказано.
- ПАВЛОВА обвиняется в хищениях денежных средств, выраженных в экспорте сжиженного газа, однако, согласно действующему законодательству, хищением является завладение чужими средствами, товарно-материальными ценностями, принадлежащими конкретному собственнику, - говорит адвокат подсудимой Гульнара МУКАТАЕВА. - В нашем случае собственниками сжиженного газа являлся "СНПС Актобемунайгаз", и по материалам дела имеются доказательства того, что при приобретении газа по плану продаж была сделана 100% предоплата собственнику. Соответственно, порядок приобретения сжиженного газа не был нарушен. Далее Павлова должна была реализовывать газ на внутренний рынок, и реализация была, это подтверждают накладные, допрошены свидетели, которые подтверждают, что те резиденты, которые указаны в обвинении, являются представителями внутреннего рынка Республики Казахстан. В этой части все обязательства со стороны ПАВЛОВОЙ выполнены. Кроме того, поставщик не может отслеживать дальнейшую судьбу газа. А если она приобретает газ у третьих поставщиков, затем в дальнейшем экспортирует его - это законом не ограничивается и не запрещается. Сейчас же ее обвиняют в том, что она приобрела по плану продаж сжиженный газ, этот газ она потом реализовала на внутренний рынок, и так получилось, что впоследствии те, кто приобрел у нее с внутреннего рынка, затем перепродают его.
По словам адвоката, все налоги были оплачены, со стороны налоговых органов или иных предприятий, вопросов не возникало.
- У нас вопросы к следователю, который, судя по материалам дела, одновременно находился в двух городах Казахстана - в Павлодаре и Уральске - и проводил там по несколько следственных мероприятий, - возмущается Гульнара МУКАТАЕВА. - Просто сказочник какой-то. Открытым остается вопрос и о том, кто у нас потерпевший. Газ продавался поставщиками, газ не государственный, а свой собственный, приобретенный по 100% предоплате. С какой стати ЖКХ по Западно-Казахстанской области является потерпевшим? В чем выражается ущерб ЖКХ - непонятно. Мы знаем законодательство, и мы 4 раза допрашивали на суде потерпевшую сторону, и они не могут ответить на вопросы ни как специалисты своей организации, ни как потерпевшая сторона. Я полагаю это только потому, что они фактически не являются потерпевшими.
Как рассказала Гульнара МУКАТАЕВА, СГ "Инвест Строй" зарегистрирован в Павлодаре, а здесь в Уральске они имеют свой филиал, и отсюда газ продавался на экспорт.
- Повторюсь, это законом не запрещено, - говорит защита. - По закону РК, при экспортных операциях сумма НДС подлежит возврату и ПАВЛОВА, пользуясь своим законным правом, обратилась в налоговые органы для возврата НДС. Ей могли отказать и ей могли удовлетворить. Как известно, ей отказали, но не потому, что ТОО "СГ Инвест Строй" или лично Павлова нарушила законодательство, а потому, что другие контрагенты, которые не были с ней в прямой связи, вовремя не предоставили необходимые документы. А налоговой департамент объяснил на суде, что они прослеживают все - от производителя до последнего потребителя. И если кто-то в этой цепи не предоставил документы или предоставил их несвоевременно, это уже является отказом для возвращения НДС. Так случилось с Павловой. Тем не менее, обвинение посчитало, что Павлова совершила попытку хищения государственных средств в виде возврата НДС.
Между тем, транспортная прокуратура уверена в попытке хищения Павловой 125 миллионов тенге.
- По правилам газ реализуется в регионах в соответствии с представленной заявкой, которые были направлены в министерство нефти и газа, - говорит заместитель уральского транспортного прокурора Денис ВОЕВОДКИН. - Газ должны были реализовывать в Павлодарской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях на внутреннем рынке для населения через АГЗС и газовые наполнители.