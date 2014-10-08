Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как отметил находящийся в Атырау главный исполнительный директор и председатель совета директоров корпорации «Шеврон» Джон УОТСОН, в прошлом году, когда отмечали 20-летие партнерства с Казахстаном, компания заявила о своем намерении построить дворец молодежи и школьников. Сегодня этот проект начал осуществляться – закладка символического первого камня состоялась в присутствии высокопоставленных боссов компании «Шеврон» и местных властей. - Новый дворец будет служить в качестве многофункционального, многоцелевого образовательного объекта, обеспечивающего атыраускую молодежь широким спектром образовательных, профессиональных и социальных мероприятий и программ», - сказал на церемонии Джон УОТСОН. - Мы считаем, что инвестируя в молодых атыраусцев сегодня, мы поможем им лучше служить обществу в долгосрочной перспективе, а также подготовим их к тому, чтобы лучше использовать возможности, которые сулит будущее. В свою очередь аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ отметил, что это будет огромный вклад в развитие молодежи в регионе. - Такие объекты нужны нашей области. Здесь будет много всего, это и для повышения квалификации, и для воспитания, и для занятия спортом. Не буду перечислять, лучше посмотреть, когда все будет построено. Сейчас только начнут строить, я думаю, что постараются закончить в конце следующего года, - отметил Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ. Однако сроки введения в эксплуатацию, скорее всего, сдвинутся на 2016 год. Учитывая, что процедура выделения средств, согласования проекта у иностранных компаний затягивается на долгие сроки. Предположительная сумма, выделяемая иностранцами, составляет 25 млн долларов.