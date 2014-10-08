Распоряжением акима Актюбинской области Архимеда Мухамбетова заместителем акима области назначен Мухтар Джумагазиев. Ранее занимавший эту должность Марат Тагимов освобожден от должности в связи с избранием в сенат парламента РК, сообщает "Капитал". Джумагазиев Мухтар Сабирович родился 5 декабря 1956 года в Исатайском (ныне Кобдинском) районе Актюбинской области. Имеет высшее сельскохозяйственное и экономическое образование. В 1980 году закончил Алматинский зоотехнический ветеринарный институт и в 2004 году Алматинский институт экономики и статистики. С 1980 года работал на разных должностях областного и районного уровня. Был акимом Исатайского, Хобдинского, Каргалинского, Уилского районов Актюбинской области, начальником областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. До назначения на должность заместителя акима области был руководителем управления сельского хозяйства Актюбинской области.