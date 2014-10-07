Сегодня, 7 октября, в здании областной филармонии им. Г.Курмангалиева наградили лучших учителей в различных номинациях знаком «Алтын жүрек». uchit2- Сегодня мы решили поздравить наших учителей, а также чествовать тех педагогов, которые были названы лучшими в этом году, - сказал и.о. руководителя городского отдела образования Серик САФИУЛЛИН. - Это обычные скромные учителя, которые отдали много лет любимой работе. Работа учителя, как вы понимаете, не только важна, но и имеет свои трудности, с которыми должен справиться руководитель педагогического коллектива. Взять, к примеру, директора вечерней средней общеобразовательной школы Павла Петровича ПОДОЛЬНОГО, который много лет трудится и прекрасно справляется со своими обязанностями. А это, согласитесь, не так просто, ведь в вечерней школе непростые учащиеся. Сегодня мы номинируем его как самого опытного руководителя именно за его работу и заслуги. Всего сегодня будут номинированы 10 лучших педагогов города. Также поздравить педагогов от лица администрации пришел аким города. Сказав в адрес учителей немало теплых слов, аким города Алтай КУЛЬГИНОВ преподнес в подарок каждой школе шеститомный труд Абая КУНАНБАЕВА «Книга мудрости», который напечатан на трех языках. uchit1 uchit3