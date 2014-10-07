ДТП произошло на пересечении улиц Пугачева и А. Тайманова в шесть вечера 7 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". sharan1По словам очевидцев, «Сеат» двигался по улице Пугачева в сторону "Жазиры", в этот момент на дорогу выскочил пешеход, водитель не успел затормозить и сбил человека. - Я ехал со скоростью 50 км/ч, - рассказал водитель «Сеата» Канат. - Вдруг на дорогу выскочил пешеход, я ему посигналил, но он не реагировал, я вывернул руль и попытался уйти вправо, но все равно не удалось избежать столкновения. Также водитель «Сеата» рассказал, что пешеход, скорее всего, был пьян, так как шел, пошатываясь, и не реагировал ни на что. Либо это его состояние связано с плохим самочувствием. Со слов водителя, прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи сказали, что пешеход умер от того, что при падении ударился головой. Пешеход от полученного удара скончался до приезда скорой помощи. Выяснилось, что погибшему 73 года. По словам внука погибшего, он не знает, куда шел его дед. На место ЧП прибыл замначальника УАП ДВД Талгат АХАЕВ. На месте работают эксперты. sharan2 sharan3 sharan4 sharan5 sharan6Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА