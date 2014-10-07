Владелец машины утверждает, что его машина была помещена на штрафстоянку после ДТП, и там пропали сотовый телефон Samsung Galaxy S3, видеорегистратор и наличные деньги, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - 4 сентября после ДТП к нам на стоянку была доставлена автомашина «Лада Ларгус»,  - рассказал охранник стоянки. - Когда автомобиль привезли, мы оформили наличие всех ценных вещей в салоне и предупредили хозяина, чтобы забрал все, что ему надо. Месяц машина простояла у нас. 4 октября хозяин приехал, чтобы забрать ее, при этом он должен был заплатить 30 тысяч тенге за простой. Он отказался сразу платить, сказав, что сначала должен осмотреть машину, и убедиться, что все на месте. Но открыв машину, стал говорить, что оттуда пропал телефон стоимостью 100 тысяч, видеорегистратор и деньги. Также сотрудник стоянки отметил, что при составлении протокола приема машины ценных вещей в салоне не было. - Это не единичный случай, - говорит охранник. - Люди часто отказываются платить большие суммы за простой машины, и начинается вот такая возня с якобы пропавшими вещами. Дело ведет Абайский РОВД. Фото Медета МЕДРЕСОВА