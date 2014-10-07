Впервые мамой Айсауле САТЫБАЛДИЕВА стала в 19 лет. Супруг старше ее на 2 года. Сейчас молодая многодетная мама воспитывает уже восьмерых малышей, а весной готовится родить девятого ребенка, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». mnogodet1Оба супруга безработные. Полгода назад семья переехала в поселок Кайындысай Алгинского района. Отец семейства устроился здесь пастухом и получил временное жилье. Дом расположен на окраине поселка. Здесь всего две маленькие комнаты, которые отапливают печкой. Самому младшему малышу всего полтора года. Старшему - 14. Вместе с многодетными родителями живут еще двое рабочих. Сама Айсауле как мать-героиня получает ежемесячно 27 000 тенге. Этих денег едва хватает на продукты. У отца тоже мизерная зарплата. Супруги мечтают о собственном доме, но в очередь на квартиру Айсауле встала только месяц назад. Говорит, даже не знала, что может претендовать на помощь государства. - Я горжусь, что у меня столько детей, - рассказывает молодая мать-героиня. - Нам бы только свой угол. Сейчас дети пока маленькие, а завтра вырастут, нам будет еще тяжелее. Старшие уже и так стесняются, что живем в таких условиях. Зиму встречать придется в этой времянке, хотя уже сейчас здесь холодно. Со всех щелей дует. Не знаю, как будем зимовать. Для того, чтобы получить долгожданное жилье, супругам придется ждать еще очень долго. Перед ними в очереди на бесплатные квартиры стоят  более 7000 человек. Разумеется, никто вперед себя пропускать многодетных родителей не будет. - Айсауле Сатыбалдиева поставлена в очередь в сентябре, - рассказывает заведующая Актюбинским городским жилищным сектором Жанаргуль ДУЙСЕКЕНОВА. - Документы она сдала в ЦОН. Жилье она получит в порядке очереди. Те, кто желают помочь Айсауле и ее малышам, могут позвонить по номеру: 8 705 604 82 12. mnogodet2 mnogodet3 mnogodet4