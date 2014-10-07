Житель Уральска выиграл в ТВ Бинго около миллиона тенге

Об этом стало известно 6 октября после проведения очередного розыгрыша «ТВ-Бинго», передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». - Действительно, в прошедшем розыгрыше крупный выигрыш выпал человеку, который приобрел билет у нас в Уральске, - говорит директор регионального представительства национальной лотереи «ТВ-Бинго» Людмила МАРТЫНЕНКО. - Кто этот счастливчик, мы пока не знаем, так как он еще не приходил к нам за выигрышем, но точно знаем, что билет он приобрел в ТРК «Универмаг» стоимостью в 200 тенге. Выигрыш составил почти миллион тенге, если говорить точнее, то 972 тысячи тенге. Со слов представителя «ТВ Бинго», за этот год крупные выигрыши, которые составили более миллиона тенге, выиграли 6 человек, которые проживают в ЗКО. Наиболее популярным на сегодняшний день считаются билеты лотереи «Мультикс». Также стоит отметить, что в этом году национальная лотерея отмечает свой 15-летний юбилей, в связи с чем уже сейчас запущена юбилейная лотерея, итоги которой будут подводиться в конце декабря.