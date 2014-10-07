Об этом сегодня, 7 октября, на совещании в областном акимате рассказал начальник департамента по делам обороны ЗКО полковник Альберт ЖАКЬЯЕВ. - На сегодняшний день мало того, что есть проблемы из-за отсутствия в Бокейординском, Бурлинском, Жанибекском, Жангалинском, Зеленовском, Казталовском и Чингирлауском районах призывных пунктов, так еще в двух районах - в Такскалинском и Сырымском - нет военкома по разным причинам. Из-за этого весной этого года произошли два срыва отправки призывников, - рассказывает ЖАКЬЯЕВ. - Также вынуждены просить помощи у правоохранительных органов для розыска призывников. Повестки они получают вовремя, потом проходят медосмотр и если оказываются годными на воинскую службу, то внезапно пропадают. По разным причинам, бывают случаи, когда молодые люди уезжают на заработки в Россию, а иногда и вовсе родители скрывают свое чадо, потому что жалко отдавать детей в армию. По словам воинкома, в свете последних событий, когда у призывников на местном уровне не выявляют заболеваний и наблюдаются осложнения уже в армии, родители начинают возмущаться и не хотят отправлять служить своих сыновей. - Для того, чтобы решить проблему с медосмотром, нам необходимо закупить специальное оборудование, - Альберт ЖАКЬЯЕВ обратился к начальнику управления здравоохранения Камидулле ИРМЕНОВУ. - Нам необходим новый флюорографический аппарат в районы, да и не только он. Камидолла ИРМЕНОВ сказал, что для закупа оборудования необходимо уже сейчас подать заявку для планирования бюджета. - На сегодняшний день в области у нас насчитывается 39 347 парней возраста от 18 до 27 лет, из них всего 7869 годны на срочную воинскую службу, - сообщил замакима ЗКО Бахтияр МАКЕН. Для организации и обеспечения призыва на 2014 год из областного бюджета выделено около 70 млн тенге.