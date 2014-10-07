Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на председателя городской избирательной комиссии г.Уральск Айгуль ТУКЕШЕВУ. Иллюстративное фото с сайта www.ellada-russia.ru Иллюстративное фото с сайта www.ellada-russia.ru Депутатов выберут по двум избирательным округам №3 (район Пединститута, СОШ №1) и №7 (район СОШ №17, 19) вместо выбывших депутатов - Марса САТЫБАЛДИЕВА, который был назначен заместителем акима Уральска, и Рината НУРУШЕВА, который 29 мая нынешнего года был осужден за присвоение и растрату чужого вверенного имущества. - Зарегистрированы 6 кандидатов, по три кандидата на место, - рассказала Айгуль ТУКЕШЕВА. - По избирательному округу №3 три кандидата, два самовыдвиженца - КЕНЖИН Нурлан Биржанович, оператор компании "Бекер Хагиссон", и БУКИН Вячеслав Михайлович, ИП "Джубатыров", и один выдвиженец от партии "Нур Отан" РУБЦОВ Аркадий Анатольевич, директор ТОО "Стеклосервис". По избирательному округу №7 также один выдвиженец от партии "Нур Отан" - СЕРТЕКОВ Нуржан Орынгалиевич, директор музколледжа им. Курмангазы, и два самовыдвиженца - преподаватель агроколледжа ДАВЛЕТЬЯРОВ Нуржан Амангельдиевич  и БЕГАЛИЕВ Руслан Маратович - заявлен как безработный. Регистрация кандидатов уже окончена, и кандидаты уже начали предвыборную кампанию. Выборы состоятся 26 октября.