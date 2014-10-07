Международная организация труда (МОТ) при ООН предлагает своим членам, в число которых входят 185 стран, включая Казахстан, Россию и Беларусь, перейти на четырехдневную рабочую неделю, пишет "Коммерсантъ". Иллюстративное фото с сайта www.mmorpg.su Иллюстративное фото с сайта www.mmorpg.su Это позволит увеличить число рабочих мест, благоприятно повлияет на здоровье работников и окружающую среду, считают в организации. Кроме того, многие заболевания связаны с переработками и стрессом, а люди, которые работают меньше, более продуктивны. По мнению экспертов МОТ, те, кто проводит в офисе долгие часы, нередко лишь имитируют бурную деятельность. Ранее за сокращение рабочей недели выступали глава Google Ларри Пейдж и второй самый богатый человек в мире, мексиканский магнат Карлос Слим. Если ввести трехдневную рабочую неделю, можно нанять двух сотрудников на одно место, при этом у обоих будет больше личного времени, объясняли они. Чтобы предложение МОТ стало обязательным для России, оно должно быть оформлено в виде конвенции, к которой Москва присоединится и которую ратифицирует. После ратификации должны последовать изменения в Трудовой кодекс. В Госдуме пообещали, что предложение МОТ "не останется без внимания". "Комитет на этой неделе примет решение о проведении "круглого стола" по данной теме", - сказал газете председатель комитета Госдумы по труду Андрей Исаев. Впрочем, эксперты считают, что в России идея вряд ли будет реализована из-за низкой производительности труда и "критической зависимости" экономики от сырьевых доходов. Что касается Казахстана, то наши депутаты пока не отреагировали на предложение МОТ. Казахстанский психолог Мира Дусбекова в интервью "Седьмому каналу" высказала мнение, что четырехдневная рабочая неделя в целом положительно скажется на отношениях на работе, производительности труда, отношениях в семье.