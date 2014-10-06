Утерянный полицейским пистолет Макарова повлек отставки в ДВД Атырауской области, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел республики. В ведомстве сообщили об очередной утере табельного оружия полицейским. Иллюстративное фото с сайта gunsua.net Иллюстративное фото с сайта gunsua.net Сообщается, что в сентябре текущего года в Атырау командир отделения взвода батальона дорожно-патрульной полиции УВД города - старший сержант полиции Купебаев потерял табельное оружие - пистолет Макарова. Однако в течение нескольких часов оружие было найдено. За халатность в отношении виновного управлением собственной безопасности ДВД области возбуждено уголовное дело. "За допущенные провалы и бесконтрольность за несением службы полицейскими нарядами министром внутренних дел освобождены от занимаемых должностей начальник Управления административной полиции ДВД области и его заместитель, а также заместитель начальника УВД Атырау. Ряд руководителей, в том числе начальник ДВД области, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - проинформировали в МВД республики. Отметим, за последний месяц это уже второй случай, когда полицейские теряют табельное оружие. В Шымкенте сотрудник УВД лишился автомата Калашникова, когда отправился в кафе, оставив его в салоне автомобиля. Позже оружие было найдено в одной из городских шашлычных. В отношении сержанта патрульно-постовой службы было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", его арестовали, а высшее руководство ДВД Южно-Казахстанской области привлекли к дисциплинарной ответственности.