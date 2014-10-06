На торжественную встречу, которая прошла сегодня, 6 октября, в большом зале Салтанат сарайы собрались выдающиеся учителя области, а также учителя-ветераны. Поздравить учителей с их профессиональным праздником - Днем учителя - пришли акимы области и города. - Если любого человека попросить назвать имена людей, оставивших наибольший след в его жизни, повлиявших на его формирование как личности, то в этом списке обязательно будут имена учителей, - сказал аким области Нурлан НОГАЕВ. - Я помню своего первого учителя, которая привила мне любовь к знаниям и признателен ей за это. Профессия учителя несравнима ни с одной другой профессией в мире. Она требует не просто качественной передачи знаний, но и особых душевных качеств человека, выбравшего эту стезю. Любовь к делу и любовь к детям - основа этой замечательной, тяжелой, но крайне благодарной профессии. Примите слова искренней благодарности за то, что вы умеете сочетать верность традициям отечественной педагогики и ваше стремление идти в ногу со временем, внедряя в процесс обучения инновационные разработки. Также на праздник были приглашены четыре учителя области, которые в этом году были признаны лучшими учителями республики. Это скромные рядовые педагоги, которые много лет трудятся, воспитывая новое поколение ребят. - Наверное, я пошел по стезе своей матери, так как она у меня всю жизнь проработала учителем, - говорит учитель математики школы-интерната для одаренных детей Серик КАЗИХАНОВ. - Я так же, как и она, решил посвятить свою жизнь преподаванию в школе, о чем не жалею. Очень рад, что из тысячи номинантов мне выпала честь стать лучшим. Хочу поздравить всех своих коллег с праздником и пожелать им творческих успехов. Фото Медета МЕДРЕСОВА