Безвизовый въезд в Казахстан для граждан 10 стран целесообразнее будет продлить до октября 2015 года. Такое предложение высказала исполнительный директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как известно, безвизовый режим действует с 15 июля 2014 по 15 июля 2015 года. Иллюстративное фото с сайта www.makeitinny.com Иллюстративное фото с сайта www.makeitinny.com "Принятое решение об установлении безвизового въезда в нашу страну для граждан 10 государств, конечно, дало положительный эффект. Поток иностранных туристов именно из этих стран увеличился, примерно на 13-14 процентов, - говорит Шайкенова. - Этот пилотный проект показал, что интерес есть. И мы сейчас готовим аналитику для Министерства иностранных дел с предложением продлить сроки безвизового въезда примерно до октября. Потому что турсезон в июле не заканчивается, а наоборот идет поток туристов. И в августе, в сентябре к нам едут", - добавила она. Напомним, безвизовый въезд в Казахстан действует для граждан США, Нидерландов, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кореи и Японии. До 15 июля следующего года граждане этих стран, которые имеют действительные дипломатические, служебные и национальные паспорта, могут многократно въезжать и выезжать с территории Казахстана в период до 15 календарных дней. При этом первый заместитель министра иностранных дел Рапиль Жошыбаев говорил, что по итогам пилотного проекта будет принято решение о продлении безвизового режима или прекращении. В перспективе при расширении списка безвизовых стран Казахстан будет обращать особое внимание на процедуру и степень сложности получения виз в каждую конкретную страну. "А вводить безвизовый въезд будет в первую очередь для тех стран, которые создают благоприятные условия въезда для казахстанцев", - отметил Жошыбаев.