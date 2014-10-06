Солдата-срочника 19 лет, которого за четыре месяца до дембеля нашли повешенным недалеко от войсковой части, военно-следственные органы пытаются выставить самоубийцей.
Иллюстративное фото с сайта ru.tsn.ua
В декабре прошлого года Салима Алибекова нашли мертвым. У парня были стиснуты зубы, отбита печень и разорваны сонные артерии, а сам он был повешен на брючном ремне. Мертвого солдата обнаружил майор Факирдинов, который отвязал его и позвонил в дежурную часть. Следственные органы решили, что он повесился сам. Однако правозащитники с эти несогласны, пишет газета Время
"Тело найдено в степи недалеко от войсковой части. Нашли мертвого солдата спустя 8 часов после возвращения к месту службы двух его сослуживцев, которые накануне сбежали вместе с ним. За это время командование части даже не удосужилось сообщить об инциденте в правоохранительные органы. Поиски пропавшего солдата вели самостоятельно, как будто тянули время", – говорит председатель комитета солдатских матерей Астаны Людмила Костенко.
"Списать это на суицид в данном случае чересчур сложно, поэтому следователю Сарыозекского отдела Южного регионального военно-следственного управления МВД Долгополову даже пришлось переквалифицировать дело с “самоубийства” на “доведение до самоубийства”. Я изначально поставила под сомнение ту судебно-психиатрическую экспертизу, которую провели в феврале 2014 года в центре военной медицины. По ее выводам Салим Алибеков мог покончить жизнь самоубийством, так как пребывал в состоянии острой аффективной реакции", – говорит Людмила Костенко.
Проверка центра военной медицины обнаружила множество нарушений при проведении посмертной судебно-психиатрической экспертизы Салима.
"Все уголовные дела о суицидах в армии сопровождаются такими вот экспертизами, будто погибшие были склонны наложить на себя руки. Хотя судя по этой конкретной экспертизе, где показания дали больше десятка человек и все утверждали, что Алибеков был, напротив, состоявшейся личностью с уравновешенной психикой, считать его смерть самоубийством ну никак нельзя", – утверждает Костенко.
Она вместе с матерью погибшего расследовала это дело и обнаружила, что сослуживцам Алибекова запретили что-либо рассказывать. Сама Людмила Костенко предполагает, что Салима убили из-за денег. Салим Алибеков служил сначала в Шымкенте, затем его перевели в поселок Сарыозек в Алматинской области. Вскоре его и еще одного солдата Изата Сабирова отпустили домой на 10 дней за особые заслуги. Однако его мать утверждает, что за этот отпуск пришлось заплатить командирам 38 тысяч.
"Кроме того, погибший солдат-срочник просил у родителей какие-то 300 тысяч тенге под выдуманным предлогом открыть бизнес. Денег ему не дали, Салим вернулся в часть. А через день позвонил домой матери и сильно жаловался на головную боль. На следующий день его нашли повешенным на столбе. В деле есть показания девушки Салима, с которой он дружил перед уходом в армию. Она утверждает, что 2 декабря около часа ночи Салим ей звонил и сказал, что у него большие проблемы, плакал и просил передать матери, что любит ее. Больше живым его никто не видел", – рассказывает Людмила Костенко услышанное от матери Салима.
Хотя сослуживец погибшего Изат Сабиров говорит, что девушка сама бросила его несколько месяцев назад из-за другого парня. Алибеков был настолько огорчен, что подрался со своим соперником во время отпуска. Это дало основание судебно-психиатрической экспертизе указать погибшего как психически неуравновешенного человека.
Людмила Костенко рассказала, что потребовала провести еще одну экспертизу, но результаты ей не были выданы. Сейчас правозащитница и несчастная мать погибшего ждут, когда им все-таки покажут медицинское заключение, чтобы решить, что делать дальше.