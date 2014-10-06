С 4 по 5 сентября в городе Атырау прошел республиканский турнир, в котором приняли участие уральские спортсмены. waterpoloЗа титул лучшей команды по водному поло соревновались спортсмены атырауских и уральских команд. - В турнире встречались четыре команды разных возрастов, - говорит старший тренер уральской ДЮСШ по водным видам спорта  Нурлан МЕРГАЛИЕВ. - От нашего города выступали две команды: старшая - участвовали спортсмены 2000 года рождения и младшая - спортсмены 2002 года рождения. Такие соревнования очень важны для нас, так как дают возможность нашим командам отработать технику, а также увидеть, где и какие ошибки допускаются. По итогам соревнований первое место среди старших команд заняла уральская команда по водному поло, младшая группа заняла 4 место. Теперь уральскую команду старшего возраста по водному поло ожидает третий тур чемпионата РК, который пройдет в Алматы в ноябре.