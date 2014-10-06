Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на командование войсковой части №2201. Иллюстративное фото с сайта www.autocentre.ua Иллюстративное фото с сайта www.autocentre.ua - Вчера, 5 октября, в северной части Каспийского моря нами были задержаны 4 малых плавсредств. На борту находились 16 жителей Атырауской области. Требованию пограничников остановиться они не подчинились. Пришлось применить оружие. При задержании никто не пострадал, - рассказал командир войсковой части №2201 ПС КНБ РК Талгат ТОРЕБАЕВ. Задержанные нарушили государственную границу с нашей стороны. Группа браконьеров пыталась покинуть территориальные воды Казахстана для ведения незаконного лова рыбы. В плавсредствах были обнаружены рыболовные сети. - Они не успели их расставить, мы предотвратили это преступление. В данное время они находятся на нашей территории, ведутся фильтрационные мероприятия. В отношении задержаных возбуждено уголовное дело по статье 330 части 2 УК РК – «Умышленное незаконное пересечение государственной границы РК», - пояснил Талгат ТОРЕБАЕВ.