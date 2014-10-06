Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал ликвидировать всех причастных к теракту в Грозном. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, сообщает в воскресенье, 5 октября, РИА Новости. Фото с сайта kvedomosti.com Фото с сайта kvedomosti.com Эти шайтаны показали свое истинное лицо. Мы им покажем, что они не должны существовать на этой земле. Все причастные к этому взрыву будут найдены и уничтожены", — заявил Кадыров. Полицейские ценой своих жизней предотвратили теракт, который мог привести к многочисленным жертвам среди тех, кто пришел на празднование Дня города, отметил глава Чечни. "Сотрудники полиции на первом же посту остановили этого шайтана и предотвратили теракт", — сказал он. Террорист-смертник привел в действие бомбу 5 октября в 19.05 (по времени Астаны) у концертного зала на проспекте Исаева в Грозном, где должен был состояться концерт, приуроченный к празднованию Дня города. По версии следствия, обеспечивавшие безопасность на мероприятии сотрудники полиции у рамок-металлодетекторов заметили подозрительного молодого человека. При попытке досмотра, мужчина, который был жителем Грозного подорвал себя. По последним данным, в результате взрыва погибли пять сотрудников полиции, 12, в том числе, женщина-полицейский, получили ранения. Ранее сообщалось о четырех погибших и четырех пострадавших полицейских. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".