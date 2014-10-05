Авария произошла в пять утра на улице Шолохова, недалеко от пересечения улиц Шолохова и Курмангалиева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtpshol4По словам очевидцев, примерно в ста метрах от перекрестка улиц Курмангалиева и Шолохова "ВАЗ 2110" ехал по ул. Шолохова в сторону района "Омега". В этот момент Skoda Rapid на большой скорости догнала "ВАЗ 2110", врезалась в зад. От удара Ладу выбросило с дороги. Скорость была настолько сильной, что Skoda Rapid пролетела еще несколько метров, врезалась в железный столб, оставшийся от билборда, и от удара ее развернуло на 180 градусов. От удара автомобиль Skoda Rapid загорелся. На место аварии прибыли пожарные, которые потушили возгорание. В автомобиле Skoda помимо водителя находились два пассажира. От полученных травм водитель погиб на месте. Пассажиров с места ДТП  забрала скорая помощь. По словам сотрудников УАП ДВД ЗКО, в "Шкоде" не были найдены документы на машину, у водителя было обнаружено только удостоверение личности, водительского удостоверения также не было. - Я ехал в сторону "Омеги", - рассказал водитель "ВАЗ 2110" Алексей. - Эта машина догнала, ударила меня в зад. От удара я слетел с дороги. К слову, в Жигулях пассажиров не было, водитель не пострадал. На место ДТП прибыл эксперт. После составления схемы ДТП "Шкоду" убрали с дороги, а "ВАЗ 2110" вытащили и погрузили на эвакуатор. dtpshol2 dtpshol3dtpshol6 dtpshol7 dtpshol8 dtpshol8 dtpshol9 dtpshol10 dtpshol11 dtpshol12dtpsholФото и видео Медета МЕДРЕСОВА