Сегодня, 4 октября, коллектив супермаркета «Суровский» устроил для своих покупателей настоящий праздник. surovskii1С самого утра всех, кто пришел за покупками, встречали праздничными угощениями. Специально в честь праздника в холле супермаркета накрыли праздничный дастархан, где каждый покупатель смог отведать традиционный казахский напиток коже, а также пышных бауырсаков и свежих фруктов. Вдобавок ко всему каждому покупателю давались угощения с собой к семейному праздничному столу. surovskii21  - Мы с мужем живем в этом районе и частые гости супермаркета «Суровский», - говорит одна из покупательниц. - Довольны и выбором товара, и обслуживанием. Очень приятно, что в такой праздник не забыли о нас и поздравили. Пусть и у них будет благополучие и процветание. surovskii3 Но сладкое угощение это еще не все приятные сюрпризы, которые приготовили в этот день в супермаркете «Суровский». surovskii4 - Сегодня мы решили поздравить своих покупателей и встретить каждого угощением, как и подобает в нашем гостеприимном Казахстане, - говорит коммерческий директор Катерина Андреевна НАГУМАНОВА. - Также для наших покупателей с 4 по 6 октября будет проходить праздничная акция, то есть ряд продуктов будет представлен со скидкой 10 - 20%. Мы хотим, чтобы у каждого нашего покупателя была возможность порадовать себя и своих близких вкусными конфетами, печеньем и ароматным чаем, поэтому скидки идут именно на эту продукцию. Ведь какой праздник без вкусного чаепития. От лица нашего коллектива и от себя лично хочу поздравить всех казахстанцев с праздником и пожелать им всех благ. surovskii5Одним из самых примечательных блюд, которое было представлено в продаже, стал бешбармак. -  Всегда с удовольствием хожу в этот супермаркет,  так как здесь есть огромный выбор не просто продуктов, а еще и готовых блюд, - говорит горожанка Саида. - А сегодня просто суперменю, смогла купить готовый бешбармак. Да еще и сорпу бесплатно предложили в придачу. Я сама человек занятой, все время на работе и готовить особо некогда. А теперь могу расслабиться, так как куплю не только салаты, но и горячее. Спасибо за праздник. surovskii6Не забыли в этот день порадовать покупателей свежей выпечкой. Так, многие покупатели с удовольствием покупали свежие лепешки шелпек и хрустящий хворост. surovskii7- Всегда беру тут готовые блины, так как дети у меня маленькие, и жарить их самой не хватает времени, - говорит покупательница Ирина. - А сегодня еще и хворост купила, так что закатим пир горой и свекровь в гости позвать не стыдно. Есть чем угостить. surovskii8 Для тех, кто любит что-то более весомое, чем хворост и бауырсаки, в супермаркете огромный выбор кондитерских изделий. Так, я смогла насчитать более 10 видов различных тортов как на взбитых сливках, так и на сливочном креме. - Не знаю как другие, а я всегда беру торты только тут в «Суровском», - говорит Айдар. - Всегда вкусные и главное - свежие. А сегодня еще и пирожных возьму, так как в гости много родных с детьми придут. В общем, доволен и выбором и обслуживанием. Хочу воспользоваться случаем и поздравить всех с праздником, а администрации супермаркета пожелать успехов и выразить свою благодарность за сервис. surovskii9