Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Как стало известно, трагедия произошла в 3 часа утра 3 октября в селе Янайкино Зеленовского района. По улице Школьной загорелся частный двухквартирный дом. В ликвидации пожара участвовали местные жители. Локализовать возгорание удалось лишь к 5 часам утра. В доме были обнаружены два трупа - 60-летнего мужчины и 54-летней женщины. На месте возгорания в настоящее время работают полицейские. В настоящее время причины пожара устанавливаются. Идет следствие.