Сегодня, 4 октября, мусульмане всего мира начали отмечать священный праздник - Курбан айт. Это праздник, когда ради довольствия Аллаха забивается скот, паломники перед священной Каабой молятся возле горы Арафат и просят милости у Аллаха. Праздник жертвоприношения установлен в память о жертвоприношении пророка Ибрахима. Для мусульман этот обряд связан с одним из столпов Ислама - хаджем и ритуальными церемониями для благодарения Всевышнего Аллаха и искупления грехов.
Несмотря на то, что айт намаз был назначен на 8.30, люди начали собираться еще задолго до его начала. Мужчины проходили в зал, а женщины - на балкон правого крыла мечети.
К праздничному айт-намазу в областной мечети собралось больше тысячи мусульман. Молодые, пожилые, мужчины и женщины, с детьми и без них, самых разных национальностей заполнили мечеть до самых дверей.
В дни Курбан айта мусульмане ходят в гости к соседям, родственникам, поздравляют друг друга. В дни айта нужно помириться со всеми, с кем ранее поругались. Кроме того, нужно посетить больных, по возможности помочь нуждающимся и сиротам. А еще можно подарить небольшие подарки своим родителям.
|По словам главного имама областной центральной мечети Руслана СУЛТАНОВА, обряд жертвоприношения обязан выполнить каждый мусульманин, у которого есть возможность. Жертва - курбан - совершается ради Всевышнего Аллаха и должна принести пользу нуждающимся и награду жертвователям в этой и будущей жизни.
Слово "курбан" на арабском языке означает "приближение", то есть приближение к Аллаху посредством духовного очищения и совершения благих дел. А в исламе этот термин имеет значение "жертвоприношение, совершаемое с намерением и в соответствии со всеми требованиями Шариата.
Курбан совершали прямо на заднем дворе мечети, где ежегодно специально отводят место - устанавливают навес и подводят воду. Именно сюда желающие совершить жертвоприношение приводили баранов.
Нужно сразу отметить, что для жертвоприношения пригодны далеко не все животные. Принести в жертву можно овец, коз, коров и верблюдов. Но все же самым приемлемым для западноказахстанцев были овцы.
Баранов можно было приобрести практически здесь же. При въезде в задний двор мечети и продавались овцы разных мастей и возраста. Цена их варьировалась от 15 тысяч тенге за небольшого барашка до 30 тысяч и больше за крупных курдючных баранов.
- Я привез этих овец из Каратобинского района, - рассказал владелец одной грузовой машины с овцами Маргулан ДАГИСОВ. - Бараны у меня по 15-20 тысяч тенге. С людьми не торгуюсь, смотрю на возможности человека, и отдаю по той цене,которую он может заплатить.
По словам имама, жертвоприношение не ограничивается лишь забиванием скота. Здесь имеет большое значение внутреннее намерение человека, его искренность, стойкость веры, праведность и сострадательность по отношению к другим людям. Также здесь человек проходит проверку на проявление своей слабости и великодушия, жадности и щедрости.
Гульмария КАИРГАЛИЕВА - одна из тех, кто уже не первый год совершает обряд жертвоприношения, а мясо потом раздает.
- Чтобы было спокойствие и благополучие в семьях, чтобы не было войны, - говорит она.
Время жертвоприношения начинается в первый день после утреннего айт-намаза, и длится до начала вечерней молитвы на третий день айта, то есть курбан можно совершать все три дня.
Как рассказал Руслан СУЛТАНОВ, они арендовали морозильные камеры на рынке "Ел-Ырысы", где и будут все три дня Курбан айта собирать жертвенное мясо. После этого мясо будут развозить по домам малоимущих, многодетных семей, детям-сиротам, семьям, где есть инвалиды и т.д.
- Списки у нас готовы, но здесь на местах сразу раздавать мясо мы не будем, - говорит имам. - Потому что будет беспорядок: кто-то себе 20 килограммов мяса возьмет, кто-то всего 2, а есть и такие, которые мясо забирают, а потом меняют его на алкоголь. Чтобы этого не было, мы решили раздать мясо поровну после того, как оно полностью будет собрано.
Кстати, имам просит волонтеров помочь с развозом мяса по адресам нуждающихся. Для этого нужно обратиться в областную мечеть.
В городской мечети людей было меньше, и вся церемония проходила спокойнее. Между прочим, для нужд медресе и обучающихся там ребят некие спонсоры из Турции через представителей в Уральске закупили 100 овец. Их также принесут в жертву.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Видео Ербола АМАНШИНА