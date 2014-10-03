Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины, которого нашли в погребной яме с четырьмя огнестрельными ранениями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". zhunisova По словам одной из соседок убитого, полицейские задержали подозреваемого 54 лет. Преступление произошло во дворе 4-квартирного дома. Задержанный проживал в одном дворе с убитым. Стало известно, что погибший проживал вместе с матерью, своей семьи у него не было. Со слов соседей, в этот день он помогал спускать картошку в погреб матери. Также соседка рассказала, что задержанный раньше работал в органах, сейчас он в отставке. - Мы не верим, что он мог это совершить. Он порядочный человек и всегда был тихим. У него есть семья. Хотя, кто знает, что у них там произошло, - говорит соседка. Позже в полиции подтвердили, что задержали подозреваемого в убийстве. Возбуждено уголовное дело по статье 96 ч.1 УК РК - "Убийство". Родные убитого от комментариев отказались. Напомним, 2 октября в многоквартирном доме по улице Жунисова в погребной яме был найден труп мужчины с признаками насильственной смерти. У него было четыре огнестрельных ранения: два в голову, одно в шею, одно в руку. Погибший оказался одним из жильцов этого дома. Фото Медета МЕДРЕСОВА