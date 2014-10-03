К негодующим предпринимателям присоединились хозяева продуктового магазина "Денвик". - Раньше все, кто стояли на остановке, заходили в магазин. Кто-то за напитками, кто-то за сигаретами. Сейчас же за покупками приходят только те, кто живут в ближайших домах, - рассказала хозяйка магазина Юлия. - Мы как и все наши соседи недовольны таким поворотом событий и несем убытки. Надеемся, что дорогу откроют в ноябре как и обещали, а то покупателей совсем нет и заработка тоже. Хозяева магазинов переживают, что из-за отсутствия выручки не смогут в этом месяце вовремя погасить задолженности по арендной плате, оплатить комунальные услуги и вовремя выплатить зарплату продавцам. Таких магазинов, которые стали работать себе в убыток, становится все больше. Помимо продуктовых лавок есть и те, кто торгует одеждой и обувью, на их товар спрос также упал. - Мы открылись здесь четыре года назад, - рассказывает хозяйка обувного магазина. - Поначалу торговля шла полным ходом, потом открылись конкуренты и стало немного труднее. У каждого есть свои постоянные клиенты, поэтому особо не чувствовались убытки. Но когда закрыли проезд к магазину в связи с ремонтом дороги, выручка снизилась до минимума. В день продавать стали одну-две пары обуви. Также она отметила, что магазин по этому адресу, скорее всего, придется закрыть. В городском отделе предпринимательства на это ответили, что ни одного заявления от предпринимателей с жалобами на закрытую дорогу к ним не поступало. Напомним, 17 сентября начался ремонт участка дороги проспекта Евразия - от улицы Курмангазы до проспекта Достык. Как сообщили в ЖКХ, ремонт дороги по проспекту Евразия общей протяженностью 1800 метров начали из-за проседания асфальта, произошедшего в результате ремонта инженерных сетей в 2009 и 2013 годах. Ремонтные работы проводит подрядчик ТОО «АзияТехСтрой». - Мы фрезеруем существующий асфальт толщиной в 6 см, - рассказал- После будем класть два слоя асфальта - нижний - 4 сантиметра и верхний - 6, а также менять бордюры. По словам начальника участка, ремонту мешают жильцы близлежащих домов, которые недовольны закрытием улицы.