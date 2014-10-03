Иллюстративное фото с сайта www.j100.ru По словам, предприятие уже начало подавать тепло в социальные объекты города. - Из 124 социальных объектов города 74 уже подали заявки подключение отопления, - рассказал Нурлыбек КИРЕЕВ. - Около 60 объектов подключены, еще 9 будут подключены сегодня, 3 октября. Что касается отопления в домах, то, согласно нормативу, тепло подается только в том случае, если наружная температура воздуха в течение трех дней будет не выше +10 градусов. Вчера, 2 октября, в Уральске уже была зафиксирована среднесуточная температура +5 градусов. Мы смотрели прогноз погоды, в течение ближайших трех дней погода будет также ниже +10 градусов, и уже в понедельник, 6 октября, мы начнем подачу тепла в дома. К слову, в АО "Жайыктеплоэнерго" насчитывается около 64 тысяч абонентов. Между тем, долг населения перед предприятием составляет порядка 270 миллионов тенге. 15 сентября в "ЖТЭ" были созданы мобильные группы, которые вечерами объезжают дома должников, проводят беседы с ними и собирают оплату.