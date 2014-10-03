На полигоне за городом полицейские уничтожили 350 килограммов марихуаны, изъятой на плантации конопли. Напомним, 18 сентября полицейские ЗКО обнаружили плантацию конопли в Кирсановском заповеднике вблизи села Озерное Зеленовского района. Тогда силовики задержали трех жителей Уральска, которые здесь же собрали марихуану в 9 мешков и одну спортивную сумку. Молодые люди, один из которых студент, были впоследствии арестованы сроком на 2 месяца. - 63 килограмма марихуаны было изъято у задержанных, кроме того, на поле были собраны 417 кустов растений рода конопли, общий вес изъятого наркотического вещества составил 350 килограммов, - рассказал. По его словам, стоимость их на черном рынке может составлять более 124 миллионов тенге. К слову, с начала 2014 года в ЗКО было выявлено более 300 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 107 уголовно-наказуемых. Только за сбыт наркотиков на территории области полицейскими было возбуждено 88 уголовных дел, ликвидировано 2 наркопритона, выявлено два факта легализации денежных средств от незаконного оборота наркотических средств и 6 фактов культивирования наркосодержащих растений. Были задержаны 45 наркосбытчиков, 25 из которых возле учебных и увеселительных заведений города.