"Осваивая выделенные средства, в этом году мы заканчиваем дорогу в Чингирлауский район и Каратюбинский. Два районных центра у нас будет с дорогами и внутрипоселковыми дорогами: в одном 5, в другом 6 километров. По направлению названных районов в Жангала тоже идет работа. Казталовка, Жанибек, Орда - по ним тоже планомерная работа идет. Если такими темпами идти, то через 4-5 лет мы будем иметь хорошие дороги во все районные центры нашей области", - заверил аким Западно-Казахстанской области Нурлан Ногаев. Нурлан Ногаев отметил, что по поручению Главы государства правительство страны планирует выделить 20 миллиардов тенге на ремонт дорог. "В том числе 6 миллиардов в этом году и по 7 миллиардов в 2015, 2016 году. Если такая сумма будет выделяться, по крайней мере на районные центры мы дорогу построим", - заключил аким области. По официальным данным, протяженность дорог в Западно-Казахстанской области составляет более 6 тысяч километров, в том числе республиканского значения - 1287, областного и районного значения - более 5 тысяч километров. В 2014 году на ремонт дорог в области предусмотрено более 7 миллиардов тенге, в том числе из республиканского бюджета - 2,9 миллиарда тенге, из местного - 4,3 миллиарда. Отметим, в прошлом году Нурсултан Назарбаев подверг критике состояние дорог в Западном Казахстане.