Сегодня, 3 октября, на брифинге в службе центральных коммуникаций при президенте РК с участием акима ЗКО, который проходит в Астане, корреспондент "Радиоточки" задала вопрос о фотографии, которая была размещена 14 сентября на портале "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" На фото было видно, как аким региона выпивает стопку горилки на Сорочинской ярмарке вместе с местными казаками и украинской общиной. Вопрос звучал так: - Как вы относитесь к этой фотографии и к тому, что сотрудники акимата пригрозили изолировать портал, если они не уберут фото с сайта? - Я не вижу в этом ничего страшного, и не буду скрывать, что по праздникам могу выпить. Все мы люди, и, как говорится, "Гость - слуга хозяина", - прокомментировал Нурлан НОГАЕВ. - По поводу фото, одни посчитали, что это неправильно, а я считаю, что ничего страшного не произошло. Из-за одной стопки столько шума!