Трагедия произошла 2 октября в многоквартирном доме по улице Жунисова, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" В погребной яме дома был найден труп мужчины с признаками насильственной смерти. У него было четыре огнестрельных ранения: два в голову, одно в шею, одно в руку. Погибший оказался одним из жильцов этого дома. Ему было 40 лет. С места ЧП были изъяты три пустые гильзы калибра 9 мм. В настоящее время труп направлен на экспертизу. Следствие ведет Абайский отдел.