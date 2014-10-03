В Актобе вчера утром сотрудники АО "Актобеводстрой" натолкнулись на страшную находку. photo На территории одной из компании в Актобе нашли труп голого мужчины На территории их офиса, который расположен по улице Асау-барака, находился труп мужчины 40-45 лет, сообщает rikatv.kz. Сразу же на место происшествия прибыли прокуроры и полицейские. Стражи порядка сообщили, что пока не выяснено, было ли это убийство или же неизвестный скончался от переохлаждения - ведь обнаруженный мёртвый мужчина был без одежды.