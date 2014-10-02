Участковый капитан полиции в Актюбинской области избил человека из-за айфона, попытавшись свалить всю вину на него, пишет газета Эврика. Иллюстративное фото с сайта smages.com Иллюстративное фото с сайта smages.com Артур Куандыков (фамилия изменена) в марте этого года позвонил своему знакомому-оперативнику и попросил помочь с поисками айфона, который похитили у его подруги, работницы магазина. Куандыков знал данные человека, купившего похищенный айфон, и опер согласился привести в отделение покупателя, чтобы выйти на след вора. Покупателя опер привез вместе с беременной женой. Во время допроса Куандыков потребовал вернуть телефон, но покупатель ответил, что айфон отвезли на ремонт в Алматы. Затем оперативник покинул кабинет и попросил супругу покупателя тоже выйти. Сразу после того, как женщина вышла, участковый начал избивать доставленного. Его коллега, не рассчитывавший на такое течение событий, попытался его успокоить и оттащить. Супруга избитого, услышав шум, ворвалась в кабинет и также начала оттаскивать нападавшего. Когда им все-таки удалось это сделать, супруги выбежали из комнаты, участковый бросился за ними. Мужчина пригрозил полицейскому, что заявит на него в прокуратуру. Капитан решил переиграть ситуацию в свою пользу и попросил полицейских, видевших его нападение, написать, что покупатель украденного телефона первый напал на него. Те, не сомневаясь, согласились. В итоге на жертву участкового составили протокол и посадили в изолятор. Но суд оправдал его. Теперь капитан Куандыков обвиняется в превышении полномочий. А его коллеги, написавшие фальшивые рапорты, не понесли никакого наказания.