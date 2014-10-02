"Свидетели Иеговы" оштрафованы постановлением суда на 1,85 миллиона тенге за незаконную миссионерскую деятельность в Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру региона. Иллюстративное фото с сайта www.liter.kz Иллюстративное фото с сайта www.liter.kz Нарушение представители надзорного ведомства выявили в ходе проверки в Уштобе. "В ходе проверки прокуратурой Каратальского района Алматинской области выявлен факт незаконной миссионерской деятельности в городе Уштобе инициаторами "Христианской общины Свидетелей Иеговы Алматинской области", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что представители ведомства вынесли акт прокурорского реагирования в адрес руководителя управления по делам религий по Алматинской области. Ранее сообщалось о том, что в Актау родители, принадлежащие к религиозной группе "Свидетели Иеговы", выгнали свою 18-летнюю дочь из дома. Причиной стал отказ девушки посещать собрания общины. Как отметила пострадавшая, правила запрещают членам религиозной группы общаться с теми, кто их покинул и не хочет возвращаться. Кроме того, что девушку выгнали из дома, ее мать забрала документы из школы, не дав закончить образование. Пострадавшей пришлось поселиться у подруги.