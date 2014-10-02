Проект "USAID CEED" не подтвердил совместную деятельность с Алиной ХАКАЛО
Сегодня, 2 октября, продолжился допрос свидетелей по делу предпринимательницы Алины ХАКАЛО под председательством судьи Найли ДЖУНУСОВОЙ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ"
На судебный процесс из 6 свидетелей явились только двое. Остальные свидетели находятся за пределами города. Допрос свидетелей начался с директора учебного центра "Алим" Маргариты СУЛЕЙМЕНОВОЙ.
- Когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с подсудимой Алиной ХАКАЛО? - спросил свидетеля прокурор Асылбек ИМАНГАЛИЕВ.
- Я участвовала в семинарах в 2008 и 2009 году, тогда преподавателем была Алина ХАКАЛО. Потом она пришла в офис к нам в учебный центр и предложила заключить грант. Она представилась оператором программы «USAID CEED Bulgaria in Kazakhstan» и сказала, что мы подходим по программе для заключения гранта. Мы заключили соглашение в 2010 году и перечислили на счет ТОО "Акела" 8 млн тенге. Сумма гранта составляла 3 млн 760 тысяч тенге. Через 3 месяца на наш счет вернулась вся сумма вместе с грантом. Также из этой суммы за услуги Алина ХАКАЛО взяла 367 тысяч тенге, для этого мы заключили дополнительное соглашение, - рассказала свидетельница Маргарита СУЛЕЙМЕНОВА.
- После этого вы заключали с ней еще какие-либо гранты? - спросил прокурор.
- Она предлагала нам еще соглашения, но мы отказались, так как она запросила уже большую сумму, а таких денег у нас не было, - ответила свидетельница.
Вопрос также задал адвокат подсудимой Ярослав РАВДЕЛЬ.
- По этому делу вы проходите как свидетельница. У вас есть претензии к Алине ХАКАЛО? - спросил РАВДЕЛЬ.
На этот вопрос свидетельница ответила отрицательно.
Следующим свидетелем стал директор ТОО "Стекло Сервис" Аркадий РУБЦОВ.
- Вам знакома Алина ХАКАЛО? - спросил прокурор.
- Да, с Алиной меня познакомила Айнагуль АКАШАЕВА, они приходили ко мне в офис. АКАШАЕВА представила Алину как оператора программы «USAID CEED Bulgaria in Kazakhstan». Далее Алина ХАКАЛО рассказала о грантах для поддержки предпринимателей. Для того чтобы получить грант, нужно было внести гарантийную сумму. Мы заключили договор между нашим ТОО и ТОО "Акела", - рассказал Аркадий РУБЦОВ.
- Какую сумму вы перечислили на счет ТОО "Акела"?,- спросил прокурор.
- Договор был заключен на 144 млн тенге, ей было перечислено 108 млн тенге, далее было заключено дополнительное соглашение на сумму 69 млн тенге. Так как мы заключили краткосрочный договор, сумма вернулась на наш счет через 2 недели, но без процентов и грантов. Потом Алина просила вернуть сумму, якобы шел аудит. Но я не перечислил ей деньги, так как заподозрил неладное,- говорит Аркадий РУБЦОВ.
- Вы знаете, кто из предпринимателей получал деньги безналичным счетом? - спросил свидетеля адвокат Ярослав РАВДЕЛЬ.
- Нет, этим я не интересуюсь, - сказал свидетель.
Также на судебном процессе судья Найля ДЖУНУСОВА удовлетворила ходатайство Алины ХАКАЛО о вызове свидетелей БИСЕНОВА, ХАЙРУЛЛИНА, УТЕШЕВОЙ и Аниса ИСТЕЛЮЕВА.
- Мы, конечно, понимаем какие они дадут показания, однако хотим, чтоб они дали показания, - говорит адвокат подсудимой Ярослав РАВДЕЛЬ.
Также судом было удовлетворено ходатайство прокурора Асылбека ИМАНГАЛИЕВА. Прокурор предоставил письмо от "USAID CEED", в котором компания не подтвердила деятельность Алины ХАКАЛО и ТОО "Акела". Этот запрос отправлял следователь ТУХТАРОВ.
К слову, со стороны защиты и со стороны обвинения осталось по 4 свидетеля.
