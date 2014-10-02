Такое заявление Мырзахмет ХАСАНГАЛИЕВ сделал сегодня, 2 октября, до санкционирования ареста Бекболату ХАСАНГАЛИЕВУ, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Согласно заключению прокуратуры, Бекболату ХАСАНГАЛИЕВУ пока предъявлено обвинение по статье 96 УК РК — «Убийство». Он обвиняется в том, что 14 августа, занимаясь частным извозом на автомашине «ВАЗ 2106», принадлежащей его брату, с остановки села Серебяково забрал Айдану ДОСКАЛИЕВУ. Возле села Щапово он высадил одного пассажира. Далее машина направилась к реке. Там он стал приставать к девушке с целью сексуальных отношений, но она отказала. Тогда он стал избивать ее, затем бросил в воду и держал под водой, пока девушка не перестала подавать признаков жизни. Следователь ДВД ХАФИЗОВ вышел с ходатайством о санкционировании ареста. Прокурор Эльдар ЖИДЕБАЕВ поддержал его ходатайство и просил санкционировать арест на два месяца, так как обвиняемый может повлиять на ход следствия, запугать свидетелей, либо скрыться. Адвокат обвиняемого Нуржан НУРМУХАНОВ ответил, что вина его подзащитного не доказана, улик нет. Кроме того, если бы обвиняемый хотел скрыться, то с момента совершения преступления прошло достаточно времени, тем не менее, он этого не сделал. Также у него есть постоянное место жительства, и он имеет на иждивении троих малолетних детей. Судья Магира КИТАРОВА санкционировала арест обвиняемого сроком на два месяца. — Я прошу вас донести это до простых людей. В тот день 14 августа он повез нас на поминки родственницы, и был вместе с нами. Вечером примерно в 18 часов мы приехали домой. Он сказал, что поедет таксовать, однако через некоторое время вернулся, сказал, что на пятаке и без него много таксистов. В тот вечер мы были дома, смотрели телевизор, — сказал отец обвиняемого Мырзахмет ХАСАНГАЛИЕВ еще до начала судебного заседания. По словам отца, Бекболат приезжал к брату, который был ранее осужден, и привозил ему передачи. Тогда-то его и задержали. — Моя внучка отказывается ходить в школу, мне звонят родственники со всех городов Казахстана. Вина сына еще не доказана, а полиция уже рассказывает о нем так, будто он совершил это преступление. Я сочувствую родителям погибшей девушки, но нужно искать настоящего преступника, я сам готов искать. Нужно найти истину. При этом Мырзахмета ХАСАНГАЛИЕВ заявил, что если вина его сына будет доказана, он откажется от него, и сам будет просить суд казнить его. Фото Медета МЕДРЕСОВА