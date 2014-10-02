Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на руководителя пресс-службы ДВД Атырауской области Гульназиру МУХТАРОВУ. bombaatyrau3 Как стало известно, задержан мужчина 1963 года за ложное сообщение о заложенной бомбе на территории школы. - 1 октября примерно в 18 ч. 50 минут на пульт «102» поступил звонок от мужчины. Они представился, назвал свое имя и фамилию, и сообщил, что видел, как некий мужчина оставил во дворе школы №19 пакет, - рассказала Гульназира МУХТАРОВА. В пакете, по его мнению, предположительно было взрывное устройство. На место ЧС прибыли специальные службы правоохранительных органов. Была проведена полная проверка здания и прилегающей территории школы. Через два часа поиски были приостановлены. Ничего подозрительного обнаружено не было. - В ходе оперативных мероприятий было установлено лицо, сообщившее о подозрительном пакете. Он проживает недалеко от данной школы. По прибытию к нему домой было обнаружено, что мужчина находится в алкогольном опьянении. Был найден сотовый телефон, по которому он звонил. Задержанный признался в содеянном, сообщив, что назвал при звонке в полицию чужое имя и фамилию, - отметила Гульназира МУХТАРОВА. Задержанный водворен в ИВС, возбуждено уголовное дело по статье 242. Кстати, задержанный «телефонный террорист» уже был осужден за аналогичное правонарушение на три года условно. В прошлый раз он также «заминировал» школу, правда, другую.