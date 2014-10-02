Адвокаты школьников, избивших женщину-таксистку в Актюбинской области заявили, что жестокость в подростках вызвали компьютерные игры и сцены насилия в фильмах. 1 октября подсудимые дали показания в суде, пишет Диапазон. taxi "Мы хотели просто вывести таксистку из сознания и покататься на ее машине, – говорил Артемов. – Я как-то ехал в такси, в голове возникла такая картина. Я рассказал Бедекеру, это прозвучало как предложение. Он согласился, и мы это сделали. В машине я вдруг потерял контроль над собой и стал сильно бить женщину молотком. Удавку из гитарной струны изготовил с одноклассником". Адвокаты подсудимых считают, что в этом есть вина фильмов и компьютерных игр. До преступления подростки смотрели фильм ужасов "Человеческая многоножка", играли в компьютерную игру с элементами насилия. Адвокаты уверены, что игры и фильмы могли спровоцировать подростков. Они намерены просить суд вынести частное постановление в адрес министерства информации, чтобы ограничили доступ детей к жестоким фильмам и играм. В зале суда возникла полемика между защитой и прокурором о причинно-следственной связи между играми и преступлением. "Их никто не заставлял играть в эти игры, к тому же была проведена психиатрическая экспертиза обвиняемых", – высказался прокурор. Напомним, 12 апреля, около полуночи в Хромтау двое старшеклассников Глеб Артемов и Вадим Бедекер напали на 31-летнюю таксистку. Женщину били молотком, душили удавкой до потери сознания. Таксистка едва выжила, ей еще предстоят операции на голову.