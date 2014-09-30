- На камере видеонаблюдения детского сада было видно, что ребенок пошел в сторону девятого микрорайона. Там на детской площадке играли мальчишки, которые видели Ваню и показали, что он пошел в сторону четвертого микрорайона. Одна из камер четвертого микрорайона, расположенная у памятника Тарасу Шевченко, также зафиксировала его. Здесь Ваню уже нашли сотрудники полиции. Он шел с моря в мокрой футболке, хотел искупаться, - говорит друг семьи Ивана БУРМАТОВА. Ивана передали маме. Ребенок здоров, с ним все в порядке.