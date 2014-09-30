Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на руководство АО "Жайыктеплоэнерго". Иллюстративное фото с сайта www.uralinform.ru Иллюстративное фото с сайта www.uralinform.ru По словам замдиректора АО "Жайыктеплоэнерго" Есенжана ШУНАЕВА, вчера, 29 сентября, они начали подавать тепло в три детских сада, областной санаторий "Ивушка", областной дом-ребенка. - Завтра в подача тепла начнется в детские сады, а также школу №21, поликлинику №1, ДЮСШ по единоборствам, военную часть, - рассказал Есенжан ШУНАЕВ. - Подключение идет по заявкам администраций социальных объектов. Иногда бывает, что заявку подают поздно, например, сегодня подают на подачу тепла на завтра. Но чтобы подавать тепло, нужно время. Что касается домов и других организаций города, то будем ждать температурной нормы в +10 градусов в течение трех суток, после чего и начнем подавать тепло. По словам замдиректора ЖТЭ, готовность предприятия к отопительному периоду составляет 100%, но по-прежнему озабоченность вызывают бесхозные дома. - В домах, которые не входят в состав КСК, никто не хочет быть старшим по дому, нести ответственность, - говорит он. - На сегодняшний день в Уральске насчитываются 332 таких бесхозных дома. Еще одна проблема предприятия - недобросовестные плательщики. - У нас работают мобильные группы, люди слабо, но все же возвращают долги, - говорит Есенжан ШУНАЕВ. - Мы сейчас ждем решения судов, после чего начнем отрезать отопление в квартирах неплательщиков. Это крайняя мера, но мы вынуждены на это идти.  