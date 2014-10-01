В Уральске уже две школы закрыты на капитальный ремонт. Дети учатся в доме культуры, а также в трех других городских школах, куда их доставляют автобусами. Почему капитальный ремонт начинается с учебного года, выясняли корреспонденты "МГ". Власти говорят, что используют любой шанс, чтобы провести ремонт в школах.
О капитальном ремонте Мичуринской средней школы в Зеленовском районе и СОШ №12 в поселке Деркул заговорили еще весной нынешнего года. Однако по сравнению с СОШ №7, ремонт которой начался в мае, а закончился в августе нынешнего года, в этих учебных заведениях ремонт не начинался. И только к концу лета стало известно - ремонт будет, дети временно будут учиться в других школах.
Так, тендер на капремонт Мичуринской школы прошел только в конце сентября. Изначально руководство села из-за затянувшегося начала капитального ремонта школы было готово выделить кабинеты главного специалиста, общего отдела и даже свой собственный кабинет.
- Мы посмотрели здание акимата, но там кабинеты маленькие, к тому же лестница не очень удобная, поэтому было решено, что дети на время ремонта будут заниматься в доме культуры Мичуринского сельского округа и в средней школе села Асан, - рассказала руководитель управления образования по ЗКО Айгуль МЫНБАЕВА
. - Мы в субботу, 27 сентября, были в школе, смотрели ход работ. Возможно, уже к середине ноября, к началу второй четверти, ремонт завершится.
К слову, школа здесь была построена 40 лет назад, и с тех пор капремонта не видела. На ее капремонт выделено более 300 млн тенге.
Еще одна школа, в которой ремонт начался с началом учебного года, - это СОШ №12 в поселке Деркул. На ее ремонт было выделено 207 миллионов тенге. Учеников данного учебного заведения разделили на три другие городские школы - №4, №26 и №45.
- В обеих школах для детей организован подвоз в сопровождении сотрудников управления административной полиции, то есть самостоятельно никто в школы не добирается, - рассказала Айгуль МЫНБАЕВА. - Ежедневно утром в автобусы "ПАЗ" и "Икарус" детей по спискам по фамилиям собирают классные руководители. Точно также после окончания занятий детей привозят по тем же спискам обратно.
Будут ли ремонтировать СОШ №39?
Уже на этой неделе в редакцию газеты "Мой ГОРОД" обратились родители учащихся СОШ №16 и рассказали, что якобы в их школе с понедельника учатся школьники из СОШ №39, мол, школа №39 закрылась на ремонт. Однако в городском отделе образования г. Уральск информацию опровергли.
- Пока еще не учатся и когда будут учиться, точно неизвестно, - рассказал и.о.начальника горУО Серик САФИУЛЛИН. - Дело в том, что в этом году на капитальный ремонт СОШ №39 будет выделено около 150 миллионов тенге. Однако еще тендер на определение подрядчика не проводился. Мы просто ориентируемся, что во второй четверти и до нового года возможно школа закроется на ремонт. Тогда учащиеся действительно будут временно учиться в других школах.
По словам и.о. директора СОШ №39 Раисы САПАРОВОЙ
, пока точная дата ремонта не определена. Директор школы договаривается с руководителями других школ о возможном проведении занятий в их зданиях. Так, планируется, что начальное звено их школы во время ремонта будет посещать СОШ №4, а учащиеся с 5 по 11 классы - в СОШ №16. Но пока тендера на определение подрядной организации не прошли, говорить о точных датах ремонта не приходится.
- Конечно, нам хочется, чтобы нашу школу отремонтировали, - говорят в СОШ №39. - Она была построена в 1963 году, и конечно, уже старенькая. Лучше, конечно, было бы, если бы ремонт сделали летом, когда дети будут на каникулах. Потому как трудно представить, как будем учиться в других школах, как будут учителя из одного класса, скажем, в этой школе, бежать на другой урок во второй школе, но уж лучше ремонт сейчас, чем его оставят на потом, а потом еще неизвестно, сделают его или нет.
Всего в СОШ №39 насчитывается около 700 учеников.
- Мы слышали о том, что возможно, в нашей школе будут учиться дети из СОШ №39, но никаких распоряжений не было, - рассказали в СОШ №4. - У нас сейчас учатся около 200 учащихся из школы №12. Поэтому если даже в нашу школу перейдут на временное обучение ученики из 39-школы, то это будет только после того, как закончится ремонт в СОШ №12.
Лучше сейчас, чем когда-нибудь
Итак, по словам Айгуль МЫНБАЕВОЙ, капремонт в этих школах затянулся по одной простой причине - позднее финансирование.
- Вы знаете, что предыдущие три года бюджет области был очень низкий, и недостаточный для проведения капитального ремонта, - говорит руководитель облУО. - Благодаря программам "Занятость-2020" у нас третий год в школах проводится ремонт, к настоящему времени уже отремонтировано 57 объектов образования. В этом году на капитальный ремонт 15 объектов образования выделено 1 миллиард 600 миллионов тенге. Сейчас у нас идет капремонт СОШ №12 и Мичуринской средней школы в Зеленовском районе. Запоздалый ремонт объясняется тем, что на второй этап из республиканского бюджета средства были выделены поздно, в конце июля - начале августа. Кроме того, есть конкурсные процедуры, нужно проводить государственные закупки, поэтому в работы в СОШ №12 начались только в конце августа, а в Мичуринской школе только начинаются. Вы знаете, что эти две школы в течение 40 лет ни разу не ремонтировались, поэтому хоть и поздно, но средства выделены, мы хотели эти школы отремонтировать. Если мы в этом году ремонтные работы не проведем, то возможно, в следующем году эти школы станут аварийными.
По словам Айгуль МЫНБАЕВОЙ, в настоящее время о закрытии СОШ №39 речь не идет.
- В настоящее время в области имеются 37 ПСД для капитального ремонта, из них только 23 школы, - продолжает Айгуль Адильгереевна. - Сейчас по этой школе (№39 - прим. автора) заявка направлена в управление экономики и бюджетного планирования, и если деньги будут выделены, то возможно ремонт там и начнется, но средства, отмечу, еще не выделены. Дело в том, что в некоторых областях выделенные средства остались не освоенными, поэтому нам было предложены эти средства, возьмем мы их или нет, освоим или нет. Потому что знают, что нам нужно проводить капремонт. Мы хотим воспользоваться своим шансом. То есть поздний ремонт не является результатом поздней разработки ПСД или еще чего-то, проектно-сметные документации по объектам образования у нас готовы. Те средства, что были выделены нам в начале года, мы уже освоили.
Айгуль МЫНБАЕВА не исключила возможность того, что вместо школы во время учебного года на выделенные средства (если их выделят) будут отремонтированы детские сады или общежития, а за школы возьмутся во время летних каникул. Власти надеются на понимание со стороны родителей учеников.
Аварийных школ не будет
Между прочим, в прошлом году в ЗКО насчитывалось 6 аварийных школ. В этом году их стало на две меньше. Так, из местного бюджета были выделены средства на капитальный ремонт трех школ - это основная школа им. Темира Масина Бокейординского района, Новопавловская средняя школа Теректинского района и Бударинская средняя школа Акжаикского района. Кстати, первые две как раз и были в аварийном состоянии.
Для ликвидации оставшихся 4 аварийных школ из местного бюджета выделены средства на строительство основных школ в селах Сегизсай Чингирлауского района и Госплемстанция Теректинского района, а также основных школ имени Х.Нурымгалиева и имени Абая в Жангалинском районе.
Кроме того, за счет республиканского бюджета ведется строительство 2 школ, одна из которых на 1200 мест в поселке Зачаганск города Уральск, а вторая на 600 мест в селе Жангала Жангалинского района с пришкольным интернатом на 100 мест.