Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО. Прокуратурой Чингирлауского района в ходе проверки было выявлено, что по отношению к должникам по алиментам приняты не все меры, предусмотренные законодательством. В соответствии с пп.3 п.1 ст.34 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», если по алиментам образовалась задолженность без уважительных причин, то судебный исполнитель направляет в суд представление о временном запрещении выдавать должнику лицензии, разрешения и специальные права, а также о приостановлении действия ранее выданных должнику лицензий, разрешений и специальных прав. Представление рассматривается судом в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан. Копии определения суда, вынесенного по результатам рассмотрения представления судебного исполнителя, направляются должнику и для исполнения в соответствующие уполномоченные органы. - По результатам рассмотрения представления прокуратуры района судебным исполнителем в отношении 11 должников, имеющих водительские удостоверения, приняты меры по приостановлению их действий до полного погашения задолженности, - сообщили в пресс-службе В настоящее время судом района представления судебного исполнителя о приостановлении действий водительских прав должников удовлетворены полностью.