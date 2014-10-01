Учебные заведения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) открываются в среду, 1 октября, сообщает ИТАР-ТАСС. В этом учебном году в школы и институты пойдут тысячи школьников и студентов.   Иллюстративное фото с сайта igpr.ru Иллюстративное фото с сайта igpr.ru На протяжении месяца вынужденных каникул в поврежденных зданиях учебных заведений шли восстановительные работы, в которых свою роль сыграли родительские комитеты и шефские организации. Благодаря им 146 школ Донецка и 44 Луганска готовы принять учеников. По словам министра образования ДНР Игоря Костенока, для 77 тысяч учеников на территории республики откроется около 1300 школ. «Наконец-то все дети смогут получать нормальное образование, начать учебный процесс. Я уверен, что этому рады и их родители, и преподавательский состав, который соскучился по своим говорливым питомцам. Но сегодня достигнут прорыв, и мы можем охватить не только город, но и большую часть республики», — заявил глава ДНР Игорь Плотницкий. По его словам, столкновения ополченцев с украинскими военными и разрушенная инфраструктура заставили власти республики перенести на месяц начало учебного года. «Мы не могли рисковать детьми», — объяснил он. Кроме того, руководство ДНР заявило о том, что желающие изучать украинский язык гарантированно смогут воспользоваться такой возможность, хотя занятия в школах будут проходить «по умолчанию» на русском. Также не исключается создание «греческих» и «немецких» классов в районах, где проживают греческие и немецкие общины. Помимо этого, студенты вузов, занимавшиеся дистанционно, будут переведены на очную форму обучения. Первые лица ЛНР посетят церемонию открытия Педагогического и Аграрного университетов, а также Высшего училища физкультуры и спорта.