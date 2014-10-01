Министр энергетики РК Владимир Школьник сообщил о том, что ситуация с бензином в Казахстане нормализуется в октябре, передает корреспондент Tengrinews.kz. Иллюстративное фото с сайта fastkat.ru Иллюстративное фото с сайта fastkat.ru "Ситуация нормализуется, я думаю, что в октябре. Да и сейчас люди заправляются, незаправленных машин нет. Бензин сейчас начал поставляться из Российской Федерации", - сказал корреспонденту Tengrinews.kz министр энергетики Владимир Школьник в кулуарах форума межрегионального сотрудничества в Атырау. О поставках ГСМ из России рассказал журналистам и первый заместитель министра энергетики Узакбай Карабалин, "Мы уже законтрактовали, слава богу, в сентябре, уже идут сейчас поставки. Ежедневно в лучшую сторону (меняется ситуация на рынке - Прим. автора). Дефицит у нас всегда есть, у нас 30 процентов дефицита всегда есть, мы должны его получать в основном из России по нашей договоренности. Возникли (Прим. автора - с Россией сложности), сейчас постепенно разрешаются. Я бы оценил уже получше ситуацию. Потому что, наконец, из России пошли нефтепродукты", - добавил он. Также, по словам Карабалина, цены на бензин пока останутся прежними, но вопрос: до какого времени удержатся цены, он комментировать не стал. "Этого я не могу сказать. Я уже пытался однажды быть пророком в нашем Отечестве", - отметил он. Напомним, что 16 сентября Карабалин на брифинге в СЦК заявил о том, что объем производства бензина на казахстанских НПЗ в сентябре запланирован на уровне 250 тысяч тонн, в том числе 186 тысяч тонн бензина Аи-92. При этом потребность республики в этом виде топлива составляет 280 тысяч тонн. По словам Карабалина, для насыщения рынка наиболее востребованными видами ГСМ компании "КазМунайГаз" поручено импортировать нефтепродукты из-за рубежа.