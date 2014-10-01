9 декабря 2014 года истекает срок действующего депутата в сенате от ЗКО Ербулата МУКАЕВА, и он сегодня вновь в списке кандидатов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". mukaev Кроме действующего сенатора, которого выдвинули депутаты маслихатов Казталовского, Сырымского и Жангалинского районов, в списке было еще три кандидата. После проверки все 4 кандидата были зарегистрированы. Однако позже свою кандидатуру с выборов снял директор областного историко-краеведческого музея Айдар БАТЫРХАНОВ. Как сказали в облизбиркоме, он отказался от участия в выборах по состоянию здоровья. Также стало известно, что свою кандидатуру снял и председатель "ЗапКазРЭК", самовыдвиженец Куат МУСИН. Он объяснил свое решение семейными обстоятельствами. Таким образом, в бюллетени указаны только два кандидата - Ербулат МУКАЕВ и директор "Батыссуарнасы" Асылбек САККАЗОВ. Сегодня, 1 октября, в 10 часов утра  в областном маслихате прошло совместное заседание выборщиков. Как рассказал председатель областной избирательной комиссии Гайса КАПАКОВ, на выборы пришли 191 депутат из 197 депутатов областного, городского и районных маслихатов. После того, как выборщикам объяснили правила проведения голосования, начались выборы. За голосованием наблюдают представитель политических партий общественных объединений и 5 международных наблюдателей из Самарской и Саратовской областей. В 10.50 начался подсчет голосов членами избиркома. По словам международного наблюдателя по странам СНГ Павла ТОЧИЛКИНА, голосование проходило открыто, прозрачно. Также он отметил высокую организацию выборов. Кстати, ранее ТОЧИЛКИН был наблюдателем за выборами в Белоруссии. в 11.05 уже было известно, что 181 депутат проголосовал за Ербулата МУКАЕВА, и только 10 - за Сакказова. Ербулат Рахметович Мукаев - действующий сенатор от ЗКО в парламенте Казахстана, член комитета по финансам и бюджету. Родился 8 декабря 1961 года, окончил Гурьевский педагогический институт, Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет. Учитель физики, политолог, экономист. Работал руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области.